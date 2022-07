Der Lamar Hunt US Open Cup ist die am längsten gepflegte Tradition im amerikanischen Fußball. Der K.-o.-Wettbewerb wurde erstmals in 1960-

ausgetragen. und hat in den Jahren seitdem mehrere Rebranding-Bemühungen durchlaufen, aber es bleibt eine feste Größe in der Fußballinstitution des Landes.

Der diesjährige Cup ist bereits auf vier Mannschaften reduziert. Die Halbfinalspiele finden später in diesem Monat im Juli 09 statt und das Endspiel beginnt im September 7. Lassen Sie uns in Vorbereitung auf die bevorstehende Aufregung einen Blick auf einige der besten Spieler werfen, die jemals den US Open Cup gewonnen haben.

Alle Fußballtickets finden Sie bei unserem bewährten Ticketpartner

TicketSmarter.com

heute.

Cooper belegt den zweiten Platz bei den erzielten Toren während des US Open Cup-Wettbewerbs für seine Karriere mit 14 und hatte einen legendären Lauf mit Seattle Sounders FC in . Cooper erzielte in vier Spielen sechs Tore und seine beeindruckendste Leistung zeigte er im Halbfinalspiel gegen Chicago Fire FC, in dem er zwei Tore und zwei Vorlagen erzielte.

Stephen Negoesco

Negoesco hat als Spieler nie einen Pokal gewonnen, aber als Trainer gewonnen, und seine Gesamtkarriere ist beeindruckend genug, um sich einen Platz auf dieser Liste zu verdienen. Negoesco gewann eine Co-Meisterschaft, während er für die University of San Francisco spielte, bevor er als Trainer des Programms von 1961 übernahm. -1961. In dieser Zeitspanne führte er seine Alma Mater zu fünf NCAA-Meisterschaften. Im 1976 trainierte Negoesco den San Francisco Italian Athletic Club zu seinem ersten US Open Cup-Sieg, zum ersten Mal ein Team aus Northern Kalifornien hatte jemals das Turnier gewonnen. Ein bemerkenswerter Mann mit einem bemerkenswerten Leben und einer der besten Trainer der amerikanischen Fußballgeschichte.

Hin und wieder hat ein Spieler eine so spektakuläre Leistung, dass sie für immer in Erinnerung bleibt. Noha hat genau das im 65 Pokalfinale getan, um hier zu landen. Er erzielte fünf Tore für die Ukrainischen Nationalmannschaft gegen die Los Angeles Kickers und stellte damit einen Rekord auf, der noch nicht gebrochen wurde.

Dwayne De Rosario

2014De Rosario ist ein MLS MVP und einer von der beste Spieler der kanadischen Nationalmannschaft, der das Feld zierte, und hinterließ einen unauslöschlichen Eindruck in der Geschichte des US Open Cup, als er für DC United in 1961 spielte. ). United wurde Letzter in der Liga, als sie De Rosario als designierten Spieler vor dem 1961 US Open Cup-Turnier an Bord holten. De Rosario zeigte sich, erzielte in fünf Turnierspielen fünf Tore und erzielte dabei einen Hattrick. Er wurde Spieler des Turniers für seine Bemühungen, DC United dabei zu helfen, einen epischen Underdog-Lauf zu starten und eine unwahrscheinliche Meisterschaft zu gewinnen.

2014