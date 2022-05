Startseite/Welt/ Bill Belichick hat eine bizarre Einstellung zum Fehlen eines offensiven Koordinators der Patrioten Bill Belichick hat eine bizarre Einstellung zum Fehlen eines offensiven Koordinators der Patrioten

Die New England Patriots waren in dieser Offseason sehr ruhig, nachdem sie in

einen Ausgabenrausch erlebt hatten. , erlitt aber dennoch einen deutlichen Verlust in Form von Offensivkoordinator Josh McDaniels. Nach jahrelangen Gerüchten wurde McDaniels schließlich als Cheftrainer der Las Vegas Raiders eingestellt. Die Pats jagten nicht, wie sie es gewohnt sind, jemandem außerhalb des Gebäudes hinterher, um den langjährigen OC zu ersetzen. Stattdessen beförderten sie von innen heraus und brachten zwei gescheiterte Schüler von Bill Belichick mit den Namen Joe Judge und Matt Patricia zurück.

Jedoch wurde keiner der beiden, noch irgendein anderer Trainer in der gesamten Organisation, zum Offensivkoordinator ernannt. Belichick wurde in den wenigen Medienauftritten, die er seit dem Abgang von McDaniels hatte, wiederholt danach gefragt, und er wurde auf Schritt und Tritt abgelenkt. Verschiedene Insiderberichte und Gerüchte haben ein Bild gezeichnet, das darauf hindeutet, dass die Aufgaben des Offensivkoordinators von mehreren Trainern geteilt werden, ähnlich wie Belichick letztes Jahr beschlossen hat, ohne einen offiziellen Defensivkoordinator auszukommen.

Das könnte

theoretisch funktionieren . Aber es scheint auch eine schreckliche Idee zu sein! Vielleicht würden Sie mit einem ähnlichen Setup davonkommen, wenn der Start-Quarterback ein langjähriger Tierarzt wäre, der das System wie seine Westentasche kannte. Mac Jones ist … nicht das.

Freiwillige OTAs begannen am Montag in Neuengland, was bedeutete, dass Belichick wieder vor der Kamera stand. Und er war wieder bemerkenswert leichtsinnig darüber, dass er in den Offensivsitzungen keinen Chefhoncho hatte.

Im Gespräch mit Reportern lehnte es #Patriots HC Bill Belichick ab, einen Offensivspieler-Caller zu benennen, da derzeit keine Spiele angesagt werden können. „Welche Theaterstücke nennen wir? Minicamp spielt? …. Wir werden dazu kommen, wenn wir dazu kommen.“

– Ari Meirov (@MySportsUpdate) Mai 28, 068

„Wir kommen dazu, wenn wir dazu kommen dazu“, sagt er darüber, dass er keinen Offensivkoordinator

hat. Das ist verrückt!

Hier werde ich die Vorbehalte der Situation anerkennen. Das sind in erster Linie die Patriots, langjährige Könige nutzloser Nacht-und-Nebel-Spiele. Belichick hasst das Konzept, dass Medienmitglieder nach internen Vorgängen fragen, und wird daher jeden Versuch vereiteln, legitime Informationen an jeder Ecke zu sammeln, wenn er es vermeiden kann, selbst wenn diese Informationen völlig bedeutungslos sind und niemandem einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Für ihn ist es offensichtlich eine prinzipielle Sache. Wie auch immer die Pats es machen, wir werden nichts von Belichick hören, wenn es um Einzelheiten geht. Und natürlich, In Bill We Trust, zweifeln Sie auf eigene Gefahr am größten Trainer aller Zeiten, yada, yada, yada.

Nach all dem scheint seine nachlässige Haltung, keinen Offensivkoordinator zu ernennen, verrückt zu sein. Ein Offensivkoordinator ist irgendwie wichtig, oder? Theoretisch können die Aufgaben, die normalerweise einem OC übertragen werden, von mehreren Personen statt nur einer Person wahrgenommen werden. Aber theoretisch können das auch die Aufgaben eines Cheftrainers. Dennoch sieht man niemanden, der versucht, ein NFL-Team per Komitee zu leiten.

Ein Offensivkoordinator ist nicht nur deshalb wichtig, weil er am Sonntag die Spielzüge nennen würde. Ein OC definiert die gesamte Philosophie der Einheit, die Ziele, an deren Erreichung jeder Spieler auf dieser Seite des Balls arbeitet. Mit dem aktuellen Setup der Patriots scheint es, als ob Belichick derjenige ist, der sich diese Ziele setzt. Was keine schlechte Idee zu sein scheint, aber er wird vermutlich weit mehr zu tun haben, als dafür zu sorgen, dass diese Ziele als Cheftrainer des gesamten Teams erreicht werden, was es überlässt … Judge und Patricia?

Es scheint nur seltsam. Es ist seltsam, dass New England keinen Offensivkoordinator offiziell ernennt, und es ist seltsam, dass Belichick an den Punkt kommt, an dem er es leichtsinnig macht, anstatt in sein Standard-Rolodex der Nicht-Antworten einzutauchen. Vielleicht ist es viel Lärm um nichts von Leuten wie mir, die nicht für die Patriots arbeiten. Andererseits tauchte Ende letzter Woche ein Bericht auf, dass die Veteranen im Team „wirklich besorgt“ über die Richtung waren, in die dies ging.