Startseite/Welt/ Bills Punter Matt Araiza wird beschuldigt, eine 17-Jährige vergewaltigt zu haben Bills Punter Matt Araiza wird beschuldigt, eine 17-Jährige vergewaltigt zu haben

Buffalo Bills Spieler Matt Araiza wurde in einer am Donnerstag eingereichten Zivilklage genannt, in der er der Gruppenvergewaltigung eines 17-jähriges Mädchen im vergangenen Jahr zusammen mit zwei anderen Fußballspielern aus dem Bundesstaat San Diego. Der Vorfall soll sich im Oktober auf einer Party außerhalb des Campus ereignet haben.

Araiza ist in den letzten zwei Jahren für seine Mammuttritte schnell zu einem Star geworden. Er hat sich den Spitznamen „Punt God“ zugelegt und kürzlich den Punting-Job der Bills gewonnen, nachdem er in der Vorsaison einen 28-Yarder gehämmert hatte. Er war während seiner Zeit im Bundesstaat San Diego zu einem Kulthelden geworden und gewann den Ray Guy Award und wurde in 2021 einstimmig zum All-American ernannt. Die Bills wählten ihn mit der 28-ten Wahl in der sechsten Runde des 2022 NFL-Entwurf.

Die San Diego Police Department erhielt im Oktober 2022 einen Bericht über den Vorfall , 28 und leitete eine Untersuchung ein. Der Staat San Diego begann auch zu recherchieren, was er über sein Titel-IX-Büro tun könnte. Die Universität bot an, der Untersuchung der SDPD Folge zu leisten, und im Oktober 28 forderte die Abteilung die Universität auf, ihre Untersuchung vorübergehend zu verschieben, damit sie nicht eingreift der Kriminalfall.

Die Mitspieler Zavier Leonard und Nowlin „Pa’a“ Ewaliko werden ebenfalls in der Klage genannt. Die Frau war zum Zeitpunkt des Vorfalls Abiturientin.

Nun, das klingt schrecklich.

Auf dem Campus gab es Gerüchte, dass Araiza innerhalb weniger Tage mit der Vergewaltigung in Verbindung gebracht wurde, aber es wurde nichts dagegen unternommen. Er spielte weiter und hatte eine äußerst erfolgreiche Saison.

