„Black Bird“ ist ein gutes wahres Verbrechen, „The Rehearsal“ Episode 5 Rekapitulation und sich über „Game of Thrones“ beschweren

1: – Einleitung

1: 30 – Folge 5 Diskussion

: – ‚Apocalypto‘ und Schauspiel

05: – Budget Staffel 2?11: 26 – Fuddruckers und ‚Black Bird‘

15: – Ray Lotta 25: 30 – Ist ‚Black Bird‘ Binge-fähig?

1: – Heute sprechen wir über Apple TVs Black Bird und HBOs The Rehearsal . 1: – Eine Diskussion über Folge fünf von Die Probe. Die Show wird größer, je kleiner sie wird. Nathan Fielder spricht weiterhin die Probleme mit der Show an. Während er seine Untertanen manipuliert, stellt er sich auch da draußen hin, um herumgeschubst und missbraucht zu werden. Wie viel Schmerz setzt sich Fielder aus? War die Saison ein Erfolg, wenn die meisten Proben in The Rehearsal Misserfolge waren?

Apokalypto und Schauspiel

:

– Kyle gibt ein leidenschaftliche Verteidigung von Angelas Lieblingsfilm, der den Titel dieser Folge inspirierte, Apocalypto

. Plus, eine Feier von Fake Angela, einem weiteren großartigen Schauspieler, den die Show gefunden hat. Und noch eine Person, die Nathan in seine Schranken weist. Oh, und Nates Lizard Lounge rockt.