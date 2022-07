bobby-marks-von-espn-entwirft-wahnsinnigen-mega-trade-mit-kevin-durant,-donovan-mitchell-und-ben-simmons

— NBA-Retweet (@RTNBA) Juli 20, 2022

Was massive Trades anbelangt, an denen mehrere Superstars und Hunderte von Millionen Dollar beteiligt sind … Das ist es nicht nicht schlecht! Die Nets verlassen die KD/Kyrie-Ära mit Mitchell, der von zwei hochkarätigen Verteidigern flankiert wird. Die Sonnen bekommen KD. Die Pacers bekommen Ayton für einen First-Round-Pick. Und der Jazz landet bei Simmons als Rekultivierungsprojekt, einer Sammlung von Picks, die zusammen mit Cam Thomas verwendet werden können.

Das Team, das hier am wahrscheinlichsten zurückschreckt, ist Phoenix. Die Suns geben sieben Picks, Ayton und Mikal Bridges auf, um Durant in diesem Szenario zu bekommen. Nach dem, was wir gehört haben, haben sie sich schon dagegen gewehrt, so viel für KD aufzugeben, und selbst wenn sie dazu bereit gewesen wären, wäre der Handel wahrscheinlich schon passiert.

Ich sage dir was – der Jazz müsste darüber aufgeregt sein. Sie bekommen im Grunde einen Durant-Handelszug als Gegenleistung für Mitchell, einen sehr guten Spieler, der nicht Durant ist. Es wäre ein weiterer Coup für Danny Ainge.

Das wird nie passieren, weil es fast unmöglich ist, vier verschiedene Teams mit einem Trade glücklich zu machen. Der Vorschlag von Marks kommt nahe, aber jemand würde am Ende das Gefühl haben, das kurze Ende des Stocks zu haben, und genug Aufhebens machen, um ihn tot im Wasser zu lassen. Es macht aber Spaß, sich das vorzustellen!

