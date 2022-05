Startseite/Welt/ Böses Blut zwischen Ben Roethlisberger und den Pittsburgh Steelers? Böses Blut zwischen Ben Roethlisberger und den Pittsburgh Steelers?

Ben Roethlisberger sah in den letzten Jahren sehr wie ein Quarterback aus, der mit herzlich wenig im Tank war, daher ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass der Pittsburgh Steelers entschied sich für eine andere Richtung. Die Tatsache, dass Mitch Trubisky oder Kenny Pickett keine signifikanten Drop-Offs zu sein scheinen, ist ein ziemlich gutes Zeichen dafür, dass die lange und fruchtbare Ehe ihren Lauf genommen hat. Und obwohl beide Parteien den großen Weg eingeschlagen haben und für den Schwanengesang ein nettes Gesicht aufgesetzt haben, kann es hinter den Kulissen zu anhaltenden Spannungen kommen.

Gerry Dulac von der Pittsburgh Post-Gazette hat die Situation in einem Q&A mit seinen Lesern vermutet.

Billy Bob: Gibt es böses Blut zwischen den Steelers und Big Ben mit dem Ende seiner Karriere? War er bereit, sich zur Ruhe zu setzen, oder war es eine Troy-ähnliche Situation, in die er hineingezwungen wurde?

Gerry Dulac

: Ich würde sagen, es ist sehr, sehr sicher, das anzunehmen.

Es ist eine Geschichte so alt wie die Zeit. Wenn Sie klare Antworten wollen, holen Sie sich Billy Bob in den Fall. Alle Billy Bobs sind großartige Interviewer, die in Scharen über diesen ach-shucks-Komfort und ihre hartnäckige Entschlossenheit verfügen.

Nun, praktisch bedeutet das nicht viel. Böses Blut oder nicht, Steelers-Fans werden Big Ben immer für das schätzen, was er getan hat. Roethlisberger müsste sich neu erfinden, um jemals zurückzukommen und es der Organisation ins Gesicht zu stechen. Und in zwei Jahren werden die Steelers in einer weitaus vorteilhafteren Position sein, wenn sie bei ihrem langjährigen Signalrufer in den Vierzigern geblieben wären.

Alle guten Dinge müssen einmal enden. Das bedeutet nicht, dass es einfach ist.

