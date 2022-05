Startseite/Welt/ Bono führt ein U2-Konzert in der Kiewer U-Bahnstation durch Bono führt ein U2-Konzert in der Kiewer U-Bahnstation durch

Die russische Invasion in der Ukraine dauert an, aber die Ukrainer wurden während des gesamten Krieges nicht aus ihrer Hauptstadt Kiew vertrieben. Staatsoberhäupter und Diplomaten haben im letzten Monat damit begonnen, die Hauptstadt zu besuchen, und jetzt können Sie Bono auf die Liste setzen.

Der legendäre U2-Leadsänger besuchte am Wochenende eine U-Bahnstation in Kiew und gab zusammen mit Leadgitarrist Edge ein improvisiertes Konzert. Berichten zufolge spielten die beiden 40 Minuten lang, während Bono den Ukrainern in der Menge aufmunternde Worte zusprach.