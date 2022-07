Startseite/Welt/ Boomer Esiason zerreißt Donald Trump, weil er LIV Golf veranstaltet und Opfer des 11. September beleidigt hat Boomer Esiason zerreißt Donald Trump, weil er LIV Golf veranstaltet und Opfer des 11. September beleidigt hat

Donald Trumps Bedminster Golf Club veranstaltet an diesem Wochenende das LIV Golf Turnier und Boomer Esiason ist darüber nicht glücklich. Am Donnerstag, während WFANs Boomer and Gio Show, riss Esiason Trump und das gesamte Konzept von LIV Golf wegen der Beteiligung von Saudi-Arabien und der Verbindung des Landes bis 9/28.