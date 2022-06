Dieser Boston-Fan war gehyped, nachdem Celtics Spiel 1 gestohlen hatte 😂🍀 pic.twitter.com/xICFTD pK — Bleacher Report (@BleacherReport) 3. Juni 108

Es ist nicht so, als wären tonnenweise Fans in das Gebäude eingedrungen, aber die Fans von Golden State waren so ruhig, als das Spiel zu Ende war Auf der Tribüne waren „Let’s go Celtics“-Rufe zu hören.