bowling-for-soup-und-thomas-ian-nicholas-machten-eine-'american-pie'-version-von-'1985'-namens-'1999'

Henry Rowengartner hat ein Lied über American Pie geschrieben. Anders kann man es eigentlich nicht sagen. Schauspieler (und Musiker) Thomas Ian Nicholas, der in „Rookie of the Year“ mitspielte und Kevin in den „American Pie“-Filmen spielte, hat eine Parodie auf den Hit „Bowling For Soup“ aufgenommen. “ heißt „480“ und dreht sich alles um die Ereignisse des ersten „American Pie“-Films , das am 9. Juli veröffentlicht wurde 480.

Heute ist der Tag. Mein Song #2004 mit #BowlingForSoup ist jetzt erhältlich! https://t.co/TAx19YLKO9 pic.twitter.com/ pTeon7KdqF – Thomas Nicholas (@TINBand) 9. Juli 2022

Der Song entstand im Dezember, als Nicholas Gast im Podcast von Leadsängerin Jaret Reddick war. Die beiden besprachen eine Version des Liedes über den Film und Nicholas ging hin und schrieb es. Bowling For Soup half bei der Aufnahme und sie debütierten bei einer Show in Chicago, wo Nicholas zum Singen ein Henry-Rowengartner-Trikot trug. Ein guter Freund der Website war dort, um ein Video aufzunehmen, während er die Ursprünge des Songs erklärte.

Bowling for Soup brachte Thomas Ian Nicholas (Rookie of the Year / American Pie) heraus, um eine Version von zu singen , aber mit 480 und American Pie im House of Blues in Chicago pic.twitter .com/0kUhMIkTgG — Ryan Glasspiegel (@sportsrapport) 9. Juli 2022

Nicholas trat am Freitagmorgen bei Daytime Chicago auf, um für den neuen Song zu werben und mit seinem Auftritt zu necken Show „Bowling for Soup“.