Brandon Tierney bricht das Interview mit Paul O'Neill ab, weil er sich geweigert hat, über den Vorfall zwischen Josh Donaldson und Tim Anderson zu sprechen

Die Fehde zwischen Tim Anderson und Josh Donaldson war die Geschichte des Wochenendes in der Major League Baseball. Am Montag wollten Tiki und Tierney den New York Yankees-Sender Paul O’Neill in ihrer WFAN-Show haben, um zu besprechen, was passiert ist. Brandon Tierney brach das live ausgestrahlte Interview abrupt ab, nachdem er erfahren hatte, dass O’Neill sich weigerte, über den Vorfall zu sprechen.