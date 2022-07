Startseite/Welt/ Braves Fan taucht nach dem Ball ab und schlägt mit dem Gesicht zuerst auf die Sitze Braves Fan taucht nach dem Ball ab und schlägt mit dem Gesicht zuerst auf die Sitze

Einen Ball bei einem Major-League-Spiel zu fangen, ist ein Ansturm, der mit keinem Erlebnis in einer Arena vergleichbar ist, das ein Fan haben kann. Das Potenzial, ein rundes, in Rohhaut eingewickeltes Stück Kork und Gummi mit nach Hause zu nehmen, treibt Männer dazu, verrückte Dinge zu tun. Am Samstag gewann ein Atlanta Braves-Fan seinen Kampf um einen Ball, aß aber für seine Mühe das unversöhnliche Plastik eines Stadionsitzes

Sehen Sie sich das an:

— Bally Sports South (@BallySportsSO) 9. Juli

Etwas sagt mir, dass es weh tun wird am Sonntag. Das war im Grunde das Face-First-Spiel von Derek Jeter abzüglich der Millionen von Dollar und der weltweiten Bewunderung.

Am Ende landete dieser Fan mit dem Ball und ein wenig Bekanntheit. Auf der anderen Seite könnte er eine leichte Gehirnerschütterung haben und sollte wahrscheinlich seinen Zahnarzt aufsuchen.

2022

2022