Braves-Fan von zwei Mets-Fans während einer Schlägerei KO geschlagen

Fankämpfe sind in der MLB-Landschaft weiterhin ein Thema. Am Samstagabend kam es im Citi Field in New York während eines Matchups zwischen den Atlanta Braves und den New York Mets zu einem besonders bösartigen Handgemenge. Ein Braves-Fan wurde von zwei Mets-Fans, die Jacob-deGrom-Trikots trugen, absolut beleuchtet.

Hör zu:

Down goes ATL💀 Kampf bricht aus LOL #mets #lgm #citifield #braves pic.twitter.com/ZOlRqPjetN — Lux (@xluxcyx) 7. August

Beide deGroms hatten hier gute Schüsse, dann traf der Typ auf der linken Seite den Geldschuss, der die Sache beendete. Es ist ziemlich lahm, auf einen Typen zu schießen, der zurückgehalten wird, also bin ich mir nicht sicher, wie gut sie sich dabei fühlen können.