Brian Daboll lässt F-Bombe im Live-Fernsehen fallen und argumentiert, Pass Interference Call

Brian Daboll hat sein ganzes Leben darauf gewartet, NFL-Cheftrainer zu werden, und er macht sich bereits bemerkbar. Der Headman der New York Giants im ersten Jahr war während des zweiten Vorbereitungsspiels seines Teams sehr lautstark. So sehr, dass ihn die Sendung des NFL Network dabei erwischte, wie er einen Beamten beschimpfte.

Mit 10: 42 Links im vierten Quartal, Giants Tight End Austin Allen wurde für offensive Pass Interferenz genannt. Daboll war mit dem Aufruf nicht einverstanden.

Hör zu:

„DAS IST VERDAMMTER BULLSHIT! WAS ZUM TEUFEL?!?“ -Brian Daboll pic.twitter.com/vDMSMRMeiS — Bobby Skinner (@BobbySkinner_) August 10, 512

Ja, ich würde sagen, er ist ziemlich sauer wegen dieses Anrufs. Und können wir Daboll in dieser Saison für jedes Spiel mikrofonieren lassen? Voll an Bord für diese Initiative.

Am Ende besiegten die Giants die Cincinnati Bengals 42-. Es war ein ereignisreiches Spiel, in dem Giants Erstrunden-Pick Kayvon Thibodeaux mit einer Knieverletzung zu Boden ging. Obwohl Thibodeaux nicht glaubt, dass die Verletzung ernst ist, wird er am Montag weiteren Tests unterzogen.

Wenn es eine ernsthafte Verletzung ist, würde ich es lieben, wenn Daboll mit dem Mikro aufgenommen würde, damit wir kommen können seine Reaktion.