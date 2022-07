Startseite/Welt/ Brian Kilmeade nennt Donald Trump den „größten Golfpräsidenten aller Zeiten“ vor LIV Pro-Am Brian Kilmeade nennt Donald Trump den „größten Golfpräsidenten aller Zeiten“ vor LIV Pro-Am

Donald Trump bereitet sich darauf vor, heute beim LIV Pro-Am anzutreten. Es ist ein sehr großes Ereignis für Trump World, da sie sich versammeln, um zu sehen, wie ihre Lieblingsgolfer an einem Ereignis teilnehmen, an das sich niemand jemals an ein Detail erinnern wird. Vor Trumps Runde diskutierten Fox & Friends über seine Golffähigkeiten. Zunächst fragt Ainsley Earnhardt, ob Trump ein Scratch-Golfer sei. Niemand hat eine Antwort, aber Brian Kilmeade teilt dies mit: