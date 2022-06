Startseite/Welt/ Brian Mitchell zerreißt Jack Del Rio nach 6. Januar Kommentaren Brian Mitchell zerreißt Jack Del Rio nach 6. Januar Kommentaren

Jack Del Rios Kommentare über den 6. Januar am Mittwoch haben eine ganze Menge Leute verärgert. Der Verteidigungskoordinator der Washington Commanders bezeichnete das, was an diesem Tag geschah, als „Staubwolken“ im Kapitol. Der frühere Washington Running Back Brian Mitchell hat Del Rio für diese Aussagen verarscht und sogar auf Cheftrainer Ron Rivera geschossen, weil er sich nicht zu dieser Angelegenheit geäußert hat.

Mitchell ist Co-Moderator einer täglichen Radiosendung in Washington DC auf 106.7 der Fan mit JP Finlay und am Mittwoch ging er auf Del Rio und Rivera los.

Sie können sich das gesamte Segment unten anhören:

Mitchell ist dreimaliger NFL All-Pro und gewann mit Washington einen Super Bowl in

. und ist im Ring of Fame der Franchise. Man kann mit Sicherheit sagen, dass er eine gewisse Glaubwürdigkeit hat, wie Del Rios Kommentare in der Umkleidekabine aufgenommen werden.