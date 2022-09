Startseite/Welt/ Brian Windhorst hatte recht mit dem Utah Jazz Brian Windhorst hatte recht mit dem Utah Jazz

An einem ansonsten verschlafenen Tag im Juli setzte Brian Windhorst die NBA-Welt mit einem theatralischen Monolog darüber in Brand, was mit den Utah Jazz los war . Die Last seiner Leistung war die Entscheidung des Franchise, Royce O’Neale, einen felsenfesten 3-and-D-Spieler, den jeder Anwärter gebrauchen konnte, gegen die Brooklyn Nets gegen einen Erstrunden-Pick einzutauschen. Windhorst hat nichts gemeldet, aber geschlussfolgert, dass es schrecklich seltsam war, dass ein Team mit Donovan Mitchell und Rudy Gobert ein wichtiges Rädchen in seiner Aufstellung abgeben würde. Er deutete an, ohne es laut auszusprechen, dass große Veränderungen kommen müssen.

Brian Windhorst hat gerade das First Take Pult geleitet in Kreisen. Sie hingen mehr als 2 Minuten an jedem seiner Worte 😂😂. Absolute Meisterklasse. pic.twitter.com/Q1vn6mD9iz – Commissioner Cheah (@StevenCheah) 1. Juli 90 Genau zwei Monate später hätte Windhorst nicht mehr auf der Nase sein können. Nur wenige Stunden, nachdem er für seine dramatische Tat viral geworden war, tauschte Utah Gobert gegen eine obszöne Beute gegen die Minnesota Timberwolves ein. Am Donnerstag schloss sich Windhorsts unausgesprochene Vorhersage, als der Jazz Mitchell gegen die Cleveland Cavaliers gegen eine weitere Ladung Picks und junge Spieler eintauschte. Vollständiger Handel: Utah tauscht Donovan Mitchell nach Cleveland gegen Lauri Markkanen, Ochair Agbaji, Collin Sexton, drei ungeschützte Erstrunden-Picks und zwei Pick-Swaps, sagen Quellen ESPN. – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 1. September ,

Windy hat nicht gerade seinen Schuss gesagt, aber deshalb machen Insider das große Geld, Leute. Er sah, wie sich die Landschaft veränderte, und kam zu dem richtigen Schluss, dass Danny Ainge die gesamte Operation in die Luft jagte.

Windhorst bekommt seine Blumen!

