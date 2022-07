Die Timberwolves schicken Malik Beasley, Patrick Beverley, Walker Kessler, Jarred Vanderbilt und mehrere Erstrunden-Picks für Gobert, sagen Quellen gegenüber ESPN. – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 1. Juli 2022

Ein kleiner Trade am Donnerstag ließ Windhorsts Radar durchdrehen. The Jazz tauschten Royce O’Neal gegen einen zukünftigen Erstrunden-Pick zu den Brooklyn Nets. Oberflächlich betrachtet machte der Deal wenig Sinn. O’Neal könnte Utahs bester Verteidiger sein und ist ein solider Starter auf dem Flügel. Das für eine wahrscheinliche Wahl in der Mitte der Runde aufzugeben, schien seltsam. Allerdings war es ein relativ kleiner Handel, der keine Wellen schlug, vor allem, weil das Drama um Kevin Durant und Kyrie Irving den ganzen Sauerstoff aus dem Raum saugte. Aber es schickte Windhorsts Antenne nach oben.

Hier ist, was er über die Situation zu sagen hatte, Stunden bevor der Gobert-Handel gemeldet wurde:

Brian Windhorst hat gerade das First Take Pult im Kreis gedreht. Sie hingen mehr als 2 Minuten an jedem seiner Worte 😂😂. Absolute Meisterklasse. pic.twitter.com/Q1vn6mD9iz – Kommissar Cheah (@StevenCheah) 1. Juli 2022 Tonnenweise Memes wurden aus diesem Segment erstellt. Sie sind brillant. Genieße sie.

Neue @WindhorstESPN-Memes fallen gelassen pic.twitter.com/Y0YKXd4WtQ — CJ Fogler AKA Perc #BlackLivesMatter (@cjzero) 1. Juli 233