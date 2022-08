Startseite/Welt/ Brock Huard zweifelt sehr an Scott Frosts Surprise Onside Kick Brock Huard zweifelt sehr an Scott Frosts Surprise Onside Kick

Nebraska tritt heute in Dublin vor einer Menge sehr glücklicher Fans gegen Northwestern an. Im Gegensatz zu den üblichen Kämpfen zwischen den beiden war das Spiel in der ersten Halbzeit torreich und enthielt fast 500 Yards Passspiel von den Start-QBs . Die Cornhuskers gingen früh in Führung, bevor die Wildcats zurückdrängten.

Im dritten Viertel war Nebraska an der Reihe, als sie nach einem wilden Spiel von Casey Thompson einen TD erzielten. Northwestern fummelte dann an ihrem nächsten Ballbesitz herum und erlaubte den Cornhuskers, schnell das Feld hinunter zu marschieren und erneut zu punkten, um es zu schaffen 28 – . Aus unbekannten Gründen hielt der Cheftrainer von Nebraska, Scott Foster, den perfekten Zeitpunkt für einen überraschenden Onside-Kick. Es schlug fehl und Brock Huard (im Gespräch mit Jason Benetti für Fox) war mit der Entscheidung nicht einverstanden.

Das ist das Geräusch, das Sie machen, wenn Sie sich vor Ärger die Haare ausreißen, aber Ihre Beschwerden/Kritik auf etwas beschränken, das einem Stöhnen ähnelt, um höflich zu sein.

Huard und alle anderen Sesseltrainer, die nicht glauben konnten, dass Frost das tat, hatten sehr schnell recht. Northwestern traf in weniger als zwei Minuten, nachdem er den Ball auf Nebraskas Seite des Feldes bekommen hatte, um es wieder zu einem One-Score-Spiel zu machen. Selten erheben sich die Konsequenzen von Handlungen so schnell.