Brock Lesnar verließ die WWE nach der Bekanntgabe des Rücktritts von Vince McMahon

Vince McMahon gab am Freitag seinen Rücktritt als WWE-CEO bekannt, nachdem eine Reihe von Skandalen diese Entscheidung unvermeidlich gemacht hatte. In der professionellen Wrestling-Landschaft sind bereits Welleneffekte zu spüren. Nichts Größeres als das, was kurz nach der Ankündigung mit Brock Lesnar passiert ist.

Bryan Alvarez von Wrestling Observer sagt, Brock Lesnar habe die Aufzeichnung von WWE Smackdown am Freitag verlassen, nachdem die Nachricht von McMahons Rücktritt durchgesickert war. Berichten zufolge sagte Lesnar etwas in der Art von „Wenn er weg ist, bin ich weg“ und hob ab.

Aus mehreren Quellen, Brock Lesnar hat Smackdown verlassen. – Bryan Alvarez (@bryanalvarez) Juli , 2022

Brocks Linie war eine Art Ableitung von: „Wenn er weg ist, bin ich weg.“

– Bryan Alvarez (@bryanalvarez) Juli , 2022

Wenn Lesnar WWE tatsächlich verlässt, wäre das ein schwerer Schlag für das Unternehmen. Er sollte am kommenden Samstag in einem Last-Man-Standing-Match im Main Event von SummerSlam auf den Undisputed WWE Universal Champion Roman Reigns treffen. WWE hat immer Notfallpläne für den Fall einer Verletzung usw., sodass sie mit ziemlicher Sicherheit eine Reserve parat haben. Aber Reigns vs. Lesnar sollte das Festzelt-Matchup des Unternehmens für den Sommer werden. Jetzt konnte es soweit sein.

Gerüchte deuten darauf hin, dass Goldberg bei Bedarf ein Ersatz in letzter Minute sein könnte, aber die WWE wird weiterhin versuchen, Lesnar dazu zu bringen, zurückzukommen .

AKTUALISIEREN: Lesnar hatte schließlich einen Auftritt bei Smackdown.

