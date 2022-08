Startseite/Welt/ Browns-Besitzer Jimmy Haslam machte alles noch schlimmer, indem er über die Suspendierung von Deshaun Watson sprach Browns-Besitzer Jimmy Haslam machte alles noch schlimmer, indem er über die Suspendierung von Deshaun Watson sprach

Deshaun Watson wird fehlen 11 spielen und eine Geldstrafe von 5 Millionen US-Dollar in einem am Donnerstag mit der NFL erzielten Vergleich erhalten. Sowohl Watson als auch die Cleveland Browns veröffentlichten nach den Nachrichten eine Erklärung zu dieser Angelegenheit. Die Erklärung der Browns wurde von Eigentümer Jimmy Haslam und seiner Frau Dee verfasst. Solche Aussagen in solchen Situationen markieren normalerweise das Ende der Sache. Ausstechformen werden bei der Presse entschuldigt, die Suspendierung wird verhängt und alle machen weiter. So deprimierend es auch ist, das ist oft die Realität, auch wenn die Situation so abscheulich ist wie die von Watson.

Aber so lief es natürlich nicht. Watson ging vor Reporter und erinnerte sofort alle daran, dass er keine Reue darüber empfindet, was passiert ist, und ging so weit zu sagen, dass er sich nur für die Leute entschuldigte, die „ausgelöst“ wurden, und nicht, weil er das Gefühl hatte, etwas falsch gemacht zu haben. Dann beschloss Jimmy Haslam, mit den Reportern zu sprechen, was etwas ungewöhnlich ist. Eigentümer sind nicht verpflichtet, über solche Situationen zu sprechen, und die meisten halten es bei einer einfachen schriftlichen Mitteilung, wenn sie überhaupt so weit gehen.