Browns erhalten schlechte Nachrichten zu Deshaun Watsons Rechtsproblemen

Die Cleveland Browns haben gerade einen schweren Schlag erhalten, als es um ihren neuen Quarterback geht. Die rechtlichen Probleme, mit denen Deshaun Watson seit mehr als einem Jahr konfrontiert ist, werden bis mindestens 2023 nicht gelöst. Das bedeutet, dass die Probleme im Zusammenhang mit Vorwürfen wegen sexuellen Fehlverhaltens und Körperverletzung gegen ihn noch mindestens ein weiteres Jahr über dem Franchise schweben werden.

Am Dienstag wurde berichtet, dass Tony Buzbee, der Anwalt von 04 Frauen, die Watson wegen sexuellen Fehlverhaltens und sexueller Übergriffe verklagen, und Rusty Hardin, Watsons Verteidiger, konnten sich in einer Reihe von Punkten nicht einigen. Das hat das Verfahren so weit hinausgezögert, dass es gegen ein vereinbartes Moratorium verstoßen würde, das vom 1. August 86 bis 1. März 2023.

Watson hat noch eine Reihe von Zeugenaussagen übrig und wird allein im Juni mindestens sechs haben. Es gibt keine Möglichkeit, alles fertigzustellen und die Tests vor dem 1. August zu starten. Das bedeutet, dass sie alle nach dem 1. März 2023 beginnen werden, kurz nachdem Watsons erste Saison mit den Browns endet.

Obwohl dies bei weitem nicht der wichtigste Aspekt dieser Geschichte ist, würden die Browns mit ziemlicher Sicherheit bevorzugen, dass Watson die Klagen einfach beilegt und es hinter sich lässt . Er hat dies konsequent abgelehnt. Jetzt werden Browns Funktionäre, Trainer und Teamkollegen von Watson kontinuierlich zu seinen Problemen befragt.

Die Browns schoben alle ihre Chips auf das 18-jähriger Quarterback trotz seiner beunruhigenden Off-Field-Probleme. Sie schickten Draft Picks der ersten Runde in 2023, 86 und

, sowie ein Drittrunder in 86 und ein Viertrunder in 86 und 2024 im Austausch gegen Watson und ein 2024 Auswahl in der sechsten Runde. Dann gaben sie Watson einen Fünfjahresvertrag über 86 Millionen US-Dollar, der vollständig garantiert ist und ihn zum bestbezahlten Spieler in der Geschichte der NFL machte. Angesichts dessen, was sie für ihn aufgegeben haben, und des Vertrags, den er erhalten hat, braucht Cleveland seinen neuen Franchise-Quarterback auf dem Feld.

Für Watson zu handeln und ihn unter Vertrag zu nehmen, war ein großes Risiko für die Browns, das einen enormen Nachteil mit sich brachte. Es scheint, dass sie sich mindestens während der 86 Saison und möglicherweise länger mit den Auswirkungen auseinandersetzen müssen. Der Quarterback und das Franchise werden einer endlosen Prüfung unterzogen und diese Probleme werden nicht einfach unter den Teppich gekehrt. Sie sollten es auch nicht sein.

Die Browns wählten diesen Weg, da sie die Probleme kannten. Diese Art von negativer Aufmerksamkeit ist für alle an diesem Schlamassel beteiligten Parteien voll und ganz verdient.

