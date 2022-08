Startseite/Welt/ Bryson DeChambeau verglich LIV Golf mit einem Pizzaladen, der die Kunden mit Tucker Carlson bezahlt Bryson DeChambeau verglich LIV Golf mit einem Pizzaladen, der die Kunden mit Tucker Carlson bezahlt Die FOX-Erneuerung der LIV Tour ging am Dienstagabend weiter, als Tucker Carlson ein Interview mit Bryson DeChambeau führte, das in Donald Trumps Bedminster Over aufgenommen wurde das Wochenende. Bryson schien optimistisch zu sein, dass die PGA die Dinge schließlich mit den LIV-Spielern regeln würde, und brach mit einer Pizzaladen-Analogie aus, die nicht wirklich ein großes Verständnis der Pizzaindustrie zeigt. „Ich persönlich weiß, dass es herausgefunden wird, ob es legal ist, oder sie kommen an den Tisch und arbeiten Bedingungen aus.“ Tucker Carlson und Bryson DeChambeau diskutieren die Drohungen der PGA Tour, alle zu verbieten #LIVGolfspieler fürs Leben. pic.twitter.com/wdCuMKMRpi

„Es ist so komisch, weil es so ist – lass uns das als Referenz verwenden. Ich habe das Anfang dieser Woche gehört. Du hast einen Pizzaladen, der seit 50 Jahre. Und alle Kunden gehen hin und es ist ein tolles Produkt. Plötzlich eröffnet ein neuer Pizzaladen, richtig? Und sie fangen an zu bezahlen Die Kunden sollen bei ihnen essen, und diese Pizza ist möglicherweise ein bisschen besser als eine Pizza, oder?Und dann, ganz plötzlich, geht dieses Original-Pizzahaus, wenn Sie da rübergehen, verbieten wir Ihnen das jemals wieder in unsere Pizzeria zurückkommen. Was ist falsch an diesem Wirtschaftsmodell?“

Ehrlich gesagt, ein Pizzaladen, der die Kunden bezahlt, klingt großartig … und ich glaube, ich habe ein Problem mit diesem Wirtschaftsmodell herausgefunden. Niemand zahlt für die Pizza!

2022 Die Frage, die Bryson und die anderen LIV-Golfer beantworten müssen, ist, wie man Fans dazu bringt, ihnen beim Essen zuzusehen neue Pizzen? Fans kümmern sich seit fast hundert Jahren darum, wer die Masters-Pizza isst. Die Pizza der US Open gibt es seit 1895. Wer will schon zusehen, wie vier Leute eine Pizza essen, von der noch niemand gehört hat? Irgendwann wird diese Pizzeria aufhören, die Kunden zu bezahlen, wenn die Leute ihnen nicht beim Essen zusehen.

