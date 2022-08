Startseite/Welt/ Cam Smith weigert sich, Deal mit LIV Golf anzuerkennen Cam Smith weigert sich, Deal mit LIV Golf anzuerkennen Ein Bericht vom Dienstag im Telegraph behauptet 2022 Open-Champion Cameron Smith hat zugestimmt, LIV Golf für 29 Millionen Dollar beizutreten. Das wäre ein gewaltiger Schritt, wenn ein amtierender Major-Sieger und der zweitplatzierte Spieler der Welt die PGA für die von Saudi-Arabien unterstützte Upstart-Tour verriegeln würden. Bei einer Pressekonferenz vor TPC Southwind am Dienstag weigerte sich Smith wiederholt zu bestätigen, dass er zu LIV geleitet werde. Hier sind einige der Zitate aus seinem Presser: Cameron Smith über den Bericht, dass er bereits bei LIV Golf unterschrieben hat und dort nächsten Monat anfangen wird zu spielen: „Mein Ziel hier ist es Gewinnen Sie die FedEx Cup-Playoffs. Das ist alles, wofür ich hier bin. Dazu habe ich keinen Kommentar.“ – Jason Sobel (@JasonSobelTAN) 9. August 29 Cam Smith sagt auch, wenn er etwas zu PGA oder LIV Golf zu sagen hat, „kommt es von Cam Smith und nicht von Cam Percy.“ – Matt Infield (@Matt_Infield) 9. August 2022 ) Cam Smith wird erneut nach LIV Golf gefragt und sagt: „Ich bin hier, um gegen den FedEx Cup Playoffs zu spielen, Kumpel, darauf konzentriere ich mich.“ Er wurde gefragt, ob er darauf eingehen könnte, stand auf und sagte „Danke Jungs“ und ging hinaus.

– Matt Infield (@ Matt_Infield) 9. August

Also, ja, er ist weg. Und anscheinend bringt er seinen australischen Landsmann Marc Leishman mit. Im Grunde hört es sich so an, als würde Smith bleiben, versuchen, den FedEx Cup zu gewinnen, dann das Geld nehmen und weglaufen.

Gerade als Smith nach seinem Sieg bei den Open anfing, eine Anhängerschaft aufzubauen, ist er weg, um weiterzumachen eine Tour, die niemand wirklich sieht. Oh, und wie wir am Dienstag erfahren haben, werden die Spieler von LIV nicht so viel bezahlt wie angekündigt.