Cardinals Prospect Chandler Redmond trifft für Homerun-Zyklus

Eines der großartigen Dinge am Sport ist, dass an jedem Abend etwas Unmögliches passieren kann. Dies war gestern Abend während eines Double-A-Spiels zwischen den Springfield Cardinals und den Amarillo Sod Poodles der Fall. Cardinals Prospect Chandler Redmond traf nicht einen, nicht zwei, nicht drei, sondern vier Homeruns in einem Spiel. An sich schon bemerkenswert, oder? Aber Redmond traf nicht nur diese vier langen Bälle, er schaffte es dabei, den legendären Homerun-Zyklus zu vervollständigen – einen Solo-Schuss, einen Zwei-Run-Homer, einen Drei-Run-Homer und einen Grand Slam.