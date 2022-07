Startseite/Welt/ Carlos Rodon verletzt seine Teamkollegen bei Dugout-Wutanfällen Carlos Rodon verletzt seine Teamkollegen bei Dugout-Wutanfällen

Carlos Rodon hatte am Dienstagabend einen schweren Schlag, und seine Teamkollegen zahlten den Preis dafür. Der Linkshänder der San Francisco Giants gab fünf Runs auf – alle bei zwei Homeruns – und nahm die Niederlage gegen die schwachen Arizona Diamondbacks hin. Rodon war von sich selbst frustriert. So sehr, dass er, als er diese Frustrationen im Unterstand ausließ, am Ende seine eigenen Teamkollegen verletzte. Zweimal.

Als Rodon in den Unterstand ging, nachdem er im zweiten Inning einen Zwei-Run-Homerun zugelassen hatte, schlug er seinen Handschuh wütend gegen den Bank. Dabei traf er Pitching-Coach Andrew Bailey beim Rückschwung ins Gesicht.

Uhr:

Rodón verbarg seine Wut nach einem harten 2. Inning nicht 😡 pic.twitter.com/0NUc0qzroC — SF Giants auf NBCS (@NBCSGiants) Juli 10,