Startseite/Welt/ Celtics-Fans singen „F-You Draymond“ während Spiel 3 der NBA Finals Celtics-Fans singen „F-You Draymond“ während Spiel 3 der NBA Finals

Spiel 3 der NBA Finals war eine intensive Angelegenheit, da es zwischen den Golden State Warriors und den Boston Celtics brenzlig wurde. Draymond Green stand im Mittelpunkt des Geschehens, kam mit Celtics-Stürmer Grant Williams ins Spiel und zog auch an der verletzten Schulter von Jayson Tatum. Die heimischen Fans im TD Garden waren nicht erfreut und ließen es Green wissen.

Während der ersten Hälfte brachte die Menge Green ein Ständchen mit „Fyou Draymond“ Gesänge.

“ Fick dich, Draymond!“ Gesänge von Celtics-Fans. pic.twitter.com/gfGWF9HLkW

– Tomer Azarly (@TomerAzarly) 9. Juni 2022

Das war keine einmalige Sache und hat sich die ganze Nacht fortgesetzt.