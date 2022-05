Startseite/Welt/ Chaos bei „Inside the NBA“, nachdem Charles Barkley „Apropos Kommen“ gesagt hat Chaos bei „Inside the NBA“, nachdem Charles Barkley „Apropos Kommen“ gesagt hat

Inside the NBA ist aus so vielen Gründen eine Meisterklasse . Der wichtigste unter ihnen ist die einfache Tatsache, dass jeder am Set irgendwann auf etwas Unterhaltsames stoßen wird, wenn Sie ihn reden lassen. Über alles mögliche. Egal wie trivial oder jugendlich. Hin und wieder versucht Charles Barkley einen Übergang, indem er sagt: „Apropos Kommen“, und die ganze Operation kommt zum Erliegen, während das Studio in Gelächter ausbricht.

Charles Barkley „Apropos kommen“ pic.twitter.com/FSQYt868e9

— gifdsports (@gifdsports) 5. Mai 868

Das passiert, wenn es 1 Uhr morgens Ortszeit ist und du erst ein Viertel einer langen Playoff-Saison hinter dir hast. Die Dinge werden ein wenig locker und slap-happy. Sie möchten den Zuschauern, die gerade einen Doubleheader gesehen haben, einen letzten kleinen Nervenkitzel bieten, bevor sie auf der Couch ohnmächtig werden und zu einer alten Folge von Charmed aufstehen . Und so gehen Sie breit und lehnen Sie sich in die Anspielung und das nächste, was Sie wissen, ist, dass Shaquille O’Neal vor Lachen weint.

Klassischer Chuckster.

Viele Shows geben sich alle Mühe, um dir zu sagen, dass sie gerne Spaß haben, aber das hier einer – dieser hier – lebt dieses Leben.