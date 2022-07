Charles Barkley auf LIV-Tour: „Wenn Sie im Profisport sind, nehmen Sie eine Art Geld für eine nicht große Sache“

Charles Barkley ist unterhaltsame Angebote von LIV-Tournee, so der Mann selbst. Barkley sagte, er werde sich mit Greg Norman, dem Kommissar von LIV Golf, treffen, um über eine mögliche Rolle zu sprechen. Dieses Treffen fand offenbar statt, und Barkley sprach mit der New York Post darüber. Insbesondere sagte er, er glaube, dass die Leute „selektive Empörung“ übten, wenn es darum gehe, diejenigen zu kritisieren, die Geld von der von Saudi-Arabien unterstützten Liga nehmen, und sagte, dass jeder, der Profisport betrieben habe, Geld aus einer nicht so großen Quelle genommen habe.

Per Post:

„Ich sagte “, sagte Barkley. „‚Hör zu, sie erfinden Wörter wie ‚Blutgeld‘ und ‚Sportwäsche‘. Ich sagte: „Wir haben alle ‚Blutgeld‘ genommen und wir alle haben etwas ‚Sport gewaschen‘, also mag ich diese Worte nicht, um ehrlich zu sein.“

)“Wenn Sie im Profisport sind, nehmen Sie irgendeine Art von Geld für einen nicht guten Zweck.“