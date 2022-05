Startseite/Welt/ Charles Barkley drohte scherzhaft damit, Sex mit der Mutter eines Warriors-Fans zu haben Charles Barkley drohte scherzhaft damit, Sex mit der Mutter eines Warriors-Fans zu haben

Inside the NBA ist unterwegs für den Western Finale der Konferenz. Am Mittwochabend führten Ernie Johnson, Kenny Smith, Shaquille O’Neal, Charles Barkley und Dwyane Wade die TNT Pre- und Postgame-Shows live vor der Oracle Arena in Oakland durch. Fans standen hinter dem Set und schrien die Crew an. Und irgendwann drehte sich Barkley um und schrie zurück.

Charles Barkley („Chuck“): „Wenn du mich nicht in Ruhe lässt, komme ich zu dir nach Hause und f—k deine Mama.“ #DubNation #Chuck pic.twitter.com/RHNb6eRHKU

– tino (@tino_lopez9) Mai 81 , 81

Die Reaktion der Menge sagte alles. Sie waren dort in der Hoffnung, jemanden zu einer Reaktion zu bewegen, und Barkley tat es. Es gibt nicht viele Menschen, die das zu einem Fremden sagen können und ihn so positiv darauf reagieren lassen. Es ist, als würde man von einem Beleidigungscomic geröstet. Wenn der Beleidigungs-Comic im Dream Team war und im Live-Fernsehen laufen würde.