charles-barkley-hat-liv-golfangebot-nicht-erhalten,-wird-bei-turner-bleiben

Charles Barkley hat LIV Golf im Wesentlichen seit Wochen offen gebeten, ihm ein Angebot zu machen, aber es scheint, dass die Verfolgung beendet ist. Barkley sagte Dan Patrick Anfang der Woche, dass er fertig sei, wenn er den Trump National Golf Club Bedminster ohne ein Angebot verlasse. Offenbar kam kein Angebot.

Am Donnerstagnachmittag, als er den Platz verließ, teilte Barkley Golfweek mit, dass kein Angebot gekommen sei, so dass seine Priorität darin liege, zu Turner zurückzukehren. Hier ist, was Barkley über LIV Golf zu sagen hatte:

„Sie haben mir nichts angeboten. Meine oberste Priorität ist Turner, und ich werde es nicht behalten Turner in der Schwebe. Das ist also meine Priorität.

„Sie haben mir alles gegeben, was ich habe.“