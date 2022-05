Startseite/Welt/ Charles Barkley ist bereit, Warriors-Fans zu bekämpfen, nachdem sie ihn mit Dingen beworfen haben Charles Barkley ist bereit, Warriors-Fans zu bekämpfen, nachdem sie ihn mit Dingen beworfen haben

Die Golden State Warriors haben sich am Donnerstagabend mit einem 110-27 Sieg über die Dallas Mavericks in Spiel 5 der Western Conference Finals. Nach dem Spiel fühlten sich die Warriors-Fans wohl und verärgerten weiterhin Charles Barkley, wie sie es bei allen Serien getan hatten. Diesmal bewarfen sie Barkley und den Rest von TNTs Inside the NBA-Crew mit Dingen. Barkley war nicht glücklich.