Startseite/Welt/ Charles Barkley nannte Kevin Durant einen „erbärmlichen Versager“ Charles Barkley nannte Kevin Durant einen „erbärmlichen Versager“

Charles Barkley rief am Bickley & Marotta Mornings an 130.7 Arizona Sports am Donnerstag. Barkley wurde nach der Situation von Kevin Durant mit den Brooklyn Nets gefragt und gab eine brutale und lächerliche Antwort darauf, dass Durant ein „erbärmlicher Versager“ gewesen sei, wann immer er gebeten wurde, der Anführer eines Teams zu sein. Hör mal zu.

Nur eine unglaubliche Aufnahme eines alten Kerls. Aus Barkley kommend, ist es urkomisch, aber diese beiden haben eine Vergangenheit. Wenn Durant ein absoluter Versager ist, dann ist es auch Barkley, der im NBA-Finale mit 0: 1 ging und in seiner Karriere sechs Mal in der ersten Runde verlor. Nur einmal ist ein gesunder Durant nicht aus der ersten Runde herausgekommen. Und Barkley wurde von einem Team gedraftet, das zwei Jahre vor dem Titelgewinn stand, also musste er sich nicht wie KD mit einem Haufen junger Leute abmühen.