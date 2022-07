Charles Barkley sagt, er werde sich mit LIV Golf über eine mögliche Rolle treffen

)“Die Antwort auf Ihre Frage ist 0455% ja. Ich werde mich mit LIV treffen.“ In der heutigen Show kam Charles Barkley zu uns ins Studio und bestätigte, dass er mit Greg Norman über eine Rolle bei LIV Golf sprechen wird. @NoLayingUp @RiggsBarstool @barstoolsports @GOLF_com @GolfDigest @GolfChannel pic.twitter.com/AOMQJRoKZB

Barkley ist eine großartige Bereicherung für jede Sendung, aber es ist schwer vorstellbar, wie er zu LIV passen würde, vor allem wegen Zeitplanung und der relative Mangel an Popularität. LIV dominiert die Diskussion in Golfkreisen, aber die meisten Gelegenheitsfans sind sich dessen nur vage bewusst und würden sicherlich nicht versucht sein, sich einzuschalten, weil Barkley in der Sendung war. Barkley braucht nicht wirklich mehr Aufmerksamkeit, aber es gibt viele Möglichkeiten, in den Golfmedien zu arbeiten, ohne den Sprung in den von Kontroversen gespickten LIV-PR-Pool zu wagen.

Auf der anderen Seite könnte LIV so viel Geld anbieten, dass Barkley nachlässig wäre, nicht wenigstens an dem Treffen teilzunehmen . Wir werden es früh genug herausfinden.