Charles Barkley verliert den Verstand darüber, dass Rudy Gobert Bienen als Haustiere hält

Donnerstag brachte einige bizarre Neuigkeiten in der NBA-Playoff-Welt, als Rudy Gobert enthüllte, dass er vor dem entscheidenden Utah Jazz von Bienen auf seiner Nase gestochen worden war -Dallas Mavericks Matchup. Es stellt sich heraus, dass Gobert Bienen auf seinem Grundstück hält und einfach nur ein paar Bienenstöcke besuchen wollte, aber etwas schief gelaufen ist. Es wird seinen Status in der Spielzeit nicht beeinträchtigen, aber immer noch die vielleicht seltsamste Verletzung, die einen Spieler treffen kann, der in der Nachsaison aktiv kämpft.