Startseite/Welt/ Chris Broussard: Jimmy Butler hat die Boston Celtics „gesponsert“. Chris Broussard: Jimmy Butler hat die Boston Celtics „gesponsert“.

Jimmy Butler baute seine expansive Playoff-Legende weiter aus, indem er traf 41 Punkte für die Miami Heat beim Auftaktsieg gegen die Boston Celtics. Butler tat es wie immer, auf die altmodische Art und Weise. Sein -von-19 Das Schießen beinhaltete keinen gemachten Dreier und er marschierte zur Linie 18 Mal, nur ein Versuch fehlt. Obwohl Butler ein Jahrzehnt älter als Jayson Tatum, der Star auf der anderen Seite, war, war er unerbittlich und energisch, als er den Ball bei jeder sich bietenden Gelegenheit schob und die Verteidigung nie ruhen ließ. Es war eine klassische Aufführung, an die wir uns alle gewöhnen sollten.

Heute Morgen

das Wichtigste zuerst

, Chris Broussard bot diese Zusammenfassung an: dass Butler die Celtics einfach „sohnte“. Ähnlich wie er in den letzten beiden Runden jüngere Gegner „gesponsert“ hat. )“Jimmy Butler ist Sohn der Boston Celtics. Dies ist ein Thema, das er in diesen Playoffs trägt – Trae, Maxey & Embiid & in der ECF, Tatum. … Die jungen Leute kommen. Jimmy trägt die Fackel für die ältere Generation, die sagt ‚noch nicht‘.“ — @Chris_Broussard pic.twitter.com/4K5ijjqkdc — Das Wichtigste zuerst (@FTFonFS1) Mai 19, 2022

Drei 40-Punkteausgänge in den Playoffs ist schon etwas Besonderes. Und obwohl das Superstar-Etikett ein sich bewegendes Ziel ist, haben wir mehr als genug von diesem Typen gesehen, um es ihm aufzusetzen und uns keine Sorgen zu machen, dass es herunterfällt. Langjährige NBA-Fans können sich an seiner Fähigkeit erfreuen, Fähigkeiten vergangener Epochen in das heutige Spiel zu übertragen, und seine Effizienz beim Schießen von Mittelstreckenspringern und dem Sammeln von Gratispunkten an der Linie deutet darauf hin, dass das Pendel zumindest offen dafür ist, in eine andere Richtung als Triple zu schwingen Versuch nach dreifachem Versuch.

Alle Diskussionen darüber, wer die Fackel von LeBron James und Kevin Durant übernehmen wird, konzentrieren sich auf jüngere Spieler wie Tatum und Luka Doncic, aber es ist zu bedenken, dass Butler es für ein paar Jahre mit roher Gewalt nehmen kann. Miami ist sieben Siege von einem der beeindruckendsten Teamtitel seit langem entfernt und sie haben mit Butler, der die besten Eigenschaften von Heat Culture verkörpert, einen perfekten Motor.

2022 Es ist großartig, ihm zuzusehen, wie er in einer Arena auftaucht und sagt: „Verdammt, nein, nicht heute“, bevor er sich anzündet ein Gegner, der nicht mit seiner Intensität mithalten kann. Riesiger, riesiger Sieg für die Menschen in ihren 30s.

2022