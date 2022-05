Startseite/Welt/ Chris Long trinkt aus Versehen Dip Spit, Powers Through It Chris Long trinkt aus Versehen Dip Spit, Powers Through It

Jeder, der schon einmal in einem Baseballteam gespielt hat, weiß, dass es nichts Wichtigeres gibt, als klar zu definieren, welcher Becher zum Trinken und welcher zum Spucken ist . Eine Verwechslung in dieser Abteilung kann extrem verheerend sein, passiert aber den Besten der Besten, egal wie viel Übung sie im Multitasking zwischen Stimulanzien haben. Die meisten Menschen, die Opfer eines großen, alten Schlucks aus einem provisorischen Spucknapf werden, haben das Privileg, dies nicht vor der Kamera zu tun. Chris Long hatte nicht den Komfort der Privatsphäre, als er sich letzte Nacht die Dose des Todes schnappte und dieses Ding direkt in die Hölle reiten musste.

Schalten Sie heute Morgen @greenlight ein, um zu hören, wie ich heldenhaft @MaconPlays große Ankündigung pic.twitter.com/hm8cf3DMQw

nicht unterbreche — Hydratisierter König Chris Long (@JOEL9ONE) 6. Mai 2022

Das sind ein paar richtige Minuten. Wenn es die Tasse eines anderen ist, kann sich die eindringliche Erinnerung in die Seele einer Person graben und bleiben. Es ist eine klassische Forever Unclean-Situation. Long zog sich schnell aus der Situation zurück, um alles zu tun, was eine Person tun muss, wenn sie Dip-Spucke trinkt, und wir haben heute Morgen einen Lebensbeweis. Tatsächlich machten sie einfach weiter Podcasts.