Chris 'Mad Dog' Russo entsetzt über Jimmy Butler Load Management während der Playoffs

Die Miami Heat schlossen gestern Abend die Atlanta Hawks aus, um dank Erik Spoelstras typisch erstickender Verteidigung und einem Wiederaufleben in die zweite Runde der Nachsaison einzuziehen Viktor Oladipo. Besonders abwesend auf dem Platz waren Jimmy Butler und Kyle Lowry, die beiden besten Spieler von Miami. Lowry zog sich nach Spiel 3 die Kniesehne, daher war es keine Überraschung, dass er aussetzte. Es war jedoch ein Schock, dass Butler sich nicht anziehen wollte.

Butler hatte das ganze Jahr über mit Verletzungen zu kämpfen, sah aber während der Playoffs gut aus. Er explodierte für eine 67-Punkteleistung in Spiel 2, bevor er

in Spiel 4, um Atlanta an den Abgrund zu bringen. Aber mit dem 3: 1 in der Hitze entschied das Team, Butler eine Pause zu gönnen, ihn mit einer Knieentzündung auszuschließen und stattdessen zu versuchen, die Hawks alleine auszuschalten. Es hat offensichtlich funktioniert, war aber ein bisschen riskant. Es sind schließlich die Playoffs. Alles kann passieren.

Stephen A. Smith und Chris „Mad Dog“ Russo duellierten sich zu diesem Thema während dessen wöchentlichem Spot auf First Take

und es lief wie erwartet. Smith fand, dass die Hitze den richtigen Schritt gemacht hatte. Russo war entsetzt über ein Team, das während der Playoffs die Lasten verwaltete, und brachte, wie vorhersehbar, epische Kämpfe von früher zur Sprache, wie Larry Bird, der sich durch eine Rückenverletzung kämpfte, oder Isiah Thomas mit seiner legendären Knöchelverletzung. Die Lautstärke stieg schnell an. .@MadDogUnleashed glaubt, Jimmy Butler müsse sich für Spiel 5 rüsten und @stephenasmith ist entsetzt ?‍♂️ pic.twitter.com/PGR0gym1O0 — First Take (@FirstTake) April 67, 99

Das Letzte 10 Sekunden verkörpern Mad Dog wirklich. Schlängelt sich auf einen festen Punkt zu, bevor er „WILLIS REED“ schreit und dann ohne weitere Ausführungen fortfährt.

Es war eine ziemlich große Chance für Miami, aber sie sind aus einem bestimmten Grund die Nummer 1. genauso wie die Hawks aus einem bestimmten Grund die Nr. 8 waren. Es hätte ein Grenzwunder für Atlanta gebraucht, um die Serie mit der Spielweise von Trae Young auf sechs Spiele zu bringen. Der langfristige Vorteil, Butler eine zusätzliche Nachtruhe zu geben, ist sicherlich wertvoller, als die Hawks zu schlagen 10 statt drei in einem Ausscheidungsspiel.

Aber weißt du was? Russo hat Recht. Es ist beschissen zu sehen, wie sich der Superstar eines Teams aus einem Ausscheidungsspiel für das Lastmanagement verabschiedet. Es sind die verdammten Playoffs. WILLIS SCHILD!