Chris „Mad Dog" Russo geht in „First Take" über Politiker und Waffenkontrolle in die Luft

Die Vereinigten Staaten wurden am Dienstag von einer weiteren Tragödie heimgesucht, als 19 Kinder und zwei Lehrer wurden bei einem Amoklauf in Uvalde, Texas, getötet. Der Verdächtige kaufte legal zwei AR- und benutzte einen davon, um diese sinnlose Tat zu begehen der Gewalt, die Amerika wieder einmal in Trauer zurücklässt.

Am Mittwoch widmete First Take

ein Segment zur Diskussion über das Schießen statt über die Sportgeschichte, die ursprünglich auf der Agenda stand. Es ist auch einer der Mittwoche, an denen Chris „Mad Dog“ Russo Gastanalyst ist. Russo nutzte die Bühne, die ihm gegeben wurde, und schimpfte zwei Minuten lang, in der er alle Politiker aufrief, die gegen die Waffenkontrolle gestimmt hatten, und den Familien der Verstorbenen heute ihr Beileid aussprach. Wie Dan Le Batard heute Morgen forderte Russo Veränderungen. ) Dies könnte der beste Monolog in der Karriere von @MadDogUnleashed sein. pic.twitter.com/vFpBa8x8Ko

– Jimmy Traina (@JimmyTraina) Mai 18, 2022

„Ich wohne 19 Minuten von Sandy entfernt Hook. Ich war fünf Tage später dort. Das ist eine absolute Schande, dass wir in neun Jahren nichts getan haben! … Das PASSIERT NICHT in Europa! Japan! China! Israel! Nennen Sie das Land. Es passiert hier. Die Vereinigten Staaten von Amerika. Wegen euch Politikern, in diesem Fall die meisten Republikaner, und dem Präsidenten. Geht da raus und tut etwas! LASST UNS GEHEN! Es kann nicht so schwer sein!“

Russo hat sich nie davor gescheut, seinen harten, unnachgiebigen Debattenstil einzusetzen, um die großen Probleme anzugehen. Aber er hat das noch nie auf ESPN getan. Ein starkes Segment, das sich durchsetzen muss, wenn wir jemals etwas ändern wollen.

Wie er es so treffend ausdrückte: Amerika muss sich formen, aufwachen und etwas tun.

