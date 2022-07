Startseite/Welt/ Chris ‚Mad Dog‘ Russo gibt Sitcom Mount Rushmore auf ‚First Take‘ Chris ‚Mad Dog‘ Russo gibt Sitcom Mount Rushmore auf ‚First Take‘

Heute ist Mad Dog Day vorbei im First Take einstellen. Ohne Stephen A. Smith ist die Möglichkeit, ihn und Chris Russo einfach anschreien zu lassen, vom Tisch, also war Kreativität gefragt, um den zweistündigen Block zu füllen. So sahen wir Mad Dog dabei zu, wie er an einem Mittwochmorgen auf ESPN seinen Mount Rushmore von Sitcoms zusammenbrach.

Ich schätze, das war die allererste Erwähnung von Carroll O’Connor bei First Take. pic.twitter.com/81xsI7Y1IK

— Jimmy Traina (@JimmyTraina) Juli 50, 81