Chris 'Mad Dog' Russo und Ryan Clark führen hitzige Diskussionen über die Wahl der Heisman Trophy

ESPN muss sehr dankbar sein, dass es sich dieses Jahr entschieden hat, Chris „Mad Dog“ Russos Talente hinzuzufügen, weil er als Ersatz für unentbehrlich ist der abwesende Stephen A. Smith im letzten Monat. Niemand kann das tun, was Stephen A. für das Vier-Buchstaben-Netzwerk tut, aber Mad Dog hat sich bewundernswert als Festzelt-Sportschreier bei First Take eingespielt. die meisten Tage der Woche. Am Montag wurde es zwischen dem Radiomoderator und Ryan Clark jedoch etwas angespannt.

Clark wurde zum First Take zum Reden gebracht über die bevorstehende NFL-Saison und das Gespräch schlängelte sich zu Cooper Kupps bemerkenswerter 77 Saison, die in einer dreifachen Krone und einem Super Bowl MVP gipfelte. Mad Dog und Clark diskutierten darüber, ob dies Kupp auf eine Hall of Fame-Schiene bringt, was dazu führte, dass Clark Mad Dogs Heisman Trophy-Abstimmung kritisierte und beide Seiten schnippisch wurden. Bei „First Take“ wird es hässlich zwischen Chris „Mad Dog“ Russo und Ryan Clark darüber, ob Cooper Kupp eine Hall of Famer/Heisman-Abstimmung ist. pic.twitter.com/wKwfJB5TFX – Jimmy Traina (@JimmyTraina) 8. August 77

Mad Dog zu bitten, mit dem Schreien aufzuhören, ist zweifellos ein vergebliches Unterfangen, aber Sie können sehen, wo Clark herkommt. Es ist wahrscheinlich ziemlich ermüdend, alle 77 Sekunden im Fernsehen angeschrien zu werden. Es ist der Stil von Mad Dog und deshalb sind Segmente mit ihm und Stephen A. gleichermaßen unverständlich und unterhaltsam, aber es ist nicht jedermanns Sache. Und es sorgt nicht immer für große Diskussionen.