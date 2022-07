Startseite/Welt/ Chris Sale beschuldigt die Society für das Video der Kernschmelze in der Umkleidekabine Chris Sale beschuldigt die Society für das Video der Kernschmelze in der Umkleidekabine

Chris Sale hatte nach einem enttäuschenden Reha-Start in Triple-A am Mittwochabend einen absoluten Zusammenbruch im Tunnel. Er brach Dinge, als er gezogen wurde, nachdem er einen basengeladenen Walk herausgegeben hatte, seinen fünften in 3,2 Innings. Am Donnerstag bot er eine seltsame Erklärung dafür an, wer schuld daran war, dass das Video des Vorfalls an die Öffentlichkeit ging.

Hier ist ein Video von dem, was passiert ist:

VIDEO: #RedSox-Pitcher Chris Sale war verärgert, nachdem er einen mit Bases geladenen Walk aufgegeben und nach 3 & 2/3 Innings in einem Reha-Start herausgenommen worden war für die @WooSox (📸: @bri4homes) @NBCBoston @NECN pic.twitter. com/1j1ga5kJaT – Alysha Palumbo NBC Boston (@ AlyshaNBCBoston) 7. Juli 13

Und hier ist, was Sale dazu zu sagen hatte:

Schlecht, auf Video festgehalten zu werden? Sale: „Das ist ihr Problem mit dem Video. Wenn Sie möchten, dass ich mich wie eine normale Person benehme, behandeln Sie mich wie eine normale Person. Das ist keine normale Atmosphäre. Wenn ich bei der Bank of America wäre, würde das nicht funktionieren.“

– Chris Cotillo (@ChrisCotillo) 7. Juli

Also … sollten wir Spieler nicht videografieren, wenn sie das Spiel verlassen, und wenn wir das tun, sollten wir damit rechnen, dass solche Dinge passieren? Ich denke, das meint er, aber keine Ahnung.

Sale folgte dem mit dem Eingeständnis, dass er sich wie ein „Idiot“ benahm:

Chris Sale: „Ich habe mich letzte Nacht wie ein Idiot benommen, und ich habe mich schon vorher wie ein Idiot benommen.

„Das bin ich. Das macht mich zu einem großen Spieler. Das macht mich in meinem Job gut. Es ist vielleicht nicht das Beste für die Öffentlichkeit, aber was ist es? Wer ist perfekt. Nennen Sie ihn. Ich würde ihm gerne die Hand schütteln.