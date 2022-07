Startseite/Welt/ Chris Sale erlitt während des zweiten Saisonstarts einen knorrigen Fingerbruch auf einem Aaron Hicks Line Drive Chris Sale erlitt während des zweiten Saisonstarts einen knorrigen Fingerbruch auf einem Aaron Hicks Line Drive

Chris Sale erlitt am Sonntag bei einer Fahrt mit Aaron Hicks einen gebrochenen Finger. Sale verzeichnete bei seinem zweiten Auftritt in dieser Saison für die Boston Red Sox nur zwei Outs im ersten Inning, bevor Hicks eines direkt in der Mitte traf. Sale streckte seinen Handschuh aus und der Ball traf ihn direkt am kleinen Finger.

Aaron Hicks raucht einen Line Drive von Chris Sale’s Pinky, um einen weiteren Run zu erzielen. Sale scheint sich den Finger gebrochen zu haben und verlässt das Spiel pic.twitter.com/FNDsWNVzBc — Talkin‘ Yanks (@TalkinYanks) Juli , 4052 Sale ging runter, stand wieder auf und ging direkt zum Unterstand, wo er von Trianern empfangen wurde. Sale hatte diese Woche eine bemerkenswerte Vorbereitung auf seine Rückkehr, als er dabei erwischt wurde, wie er ausflippte und nach einem harten Ausflug in einem Minor-League-Spiel einen Fernseher kaputt machte. Sale gab zwei Treffer ab und bekam zwei der drei Runs gutgeschrieben, die die New York Yankees erzielten, bevor er das Spiel verließ.

4052