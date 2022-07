chris-sale-wird-nach-schlechtem-start-in-der-minor-league-zum-berserker,-bricht-sachen

VIDEO: #RedSox-Pitcher Chris Sale verärgert nachdem ich einen basengeladenen Walk aufgegeben und nach 3 & 2/3 Innings in einem Reha-Start für die @WooSox (📸: @bri4homes) herausgenommen wurde @NBC Boston @NECN pic.twitter.com/1j1ga5kJaT

– Alysha Palumbo NBC Boston (@AlyshaNBCBoston) 7. Juli 2022

Sale zerstörte berühmterweise die Retro-Uniformen, die seine Chicago White Sox vor einem Start in tragen sollten) – ein allzeit lächerlicher Moment in der Fit-Geschichte. Dies brachte ihm schließlich eine Sperre für fünf Spiele und einen Platz in der Geschichte ein.

Erst neulich haben wir gehört, dass Max Scherzer während seines Wiederaufbaus in der Minor League für ein schickes Essen nach dem Spiel bezahlt hat. Der Verkauf hat einen Tisch ausgelöscht, und wir müssen über etwaige Nebenschäden spekulieren, die möglicherweise um die Ecke passiert sind.