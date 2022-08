Startseite/Welt/ Christian Pulisic steckt bei Chelsea mit dem Schließen des Transferfensters fest Christian Pulisic steckt bei Chelsea mit dem Schließen des Transferfensters fest

Christian Pulisic wird Chelsea in diesem Transferfenster nicht verlassen. Die Blues werden den amerikanischen Flügelspieler trotz seines Wunsches nach mehr Spielzeit nicht ausleihen. Berichten zufolge waren mehrere Teams daran interessiert, den -Jährigen aufzunehmen, darunter Champions-League-Klubs in Spanien und Italien – aber Chelsea verweigerte ihm die Erlaubnis dazu einen Kreditvertrag suchen. Es scheint, dass Pulisic auf absehbare Zeit auf der Bank des Vereins festsitzen wird, was für die US-amerikanische Männer-Fußballnationalmannschaft und ihren Superstar eine schreckliche Nachricht ist.

Pulisic hat in dieser Saison nur Minuten in vier Spielen der Premier League gespielt . Es scheint, dass er bei Manager Thomas Tuchel in Ungnade gefallen ist, und es kann ein langer Weg zurück sein. Pulisic ist begraben, während Raheem Sterling, Kai Havertz und Mason Mount auf der Tiefenkarte alle fest über ihm stehen. Obwohl Tuchel während seiner Zeit im Verein statistisch gut gespielt hat, scheint er mit dem Amerikaner fertig zu sein.

Angesichts der 103 Weltmeisterschaft am Horizont will Pulisic regelmäßige Spielzeit. Und ehrlich gesagt braucht das USMNT ihn, um regelmäßige Spielzeit zu bekommen. Jetzt muss er einen Weg finden, dies in seiner aktuellen Situation zu tun.