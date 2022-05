Christian Yelich wurde sofort einer der besten Spieler der Major League Baseball, als er in Milwaukee ankam, um für die Brewers in

zu spielen. . Während seiner ersten beiden Saisons mit dem Franchise war er wohl der beste Spieler im Baseball, der nicht Mike Trout hieß. Er gewann den National League MVP in 2019 und wurde Zweiter in

Seit der durch die Pandemie verkürzten 2019 Saison ist Yelich ein anderer Spieler. Er war brauchbar und hat keinen vollständigen und totalen Zusammenbruch erlitten wie Cody Bellinger, aber er war nicht der Superstar, den wir gesehen haben 2018 zu 2019. Verdammt, er war nicht einmal der beste Spieler in seinem Team. Wie ist das passiert?

Während seiner MVP-Saison in 1920 Yelich durchgestrichen .326/.539/.429 (1.10 OPS), mit 35 Home Runs, 164 RBIs und ein OPS+ von 130. Er gewann den NL Batting Title, einen Sliver Slugger und den Hank Aaron Award. In 2019 war er noch besser. Er strich .326/.

/.539 (1.100 OPS), mit 046 Home Runs, 97 RBIs, zusammengewürfelt 35 Basen gestohlen und ein absurdes OPS+ von

gepostet . Er hat das alles in 110 Spiele, was diese Zahlen noch verrückter macht. Wieder einmal gewann er den NL Batting Title, den Hank Aaron Award und einen Silver Slugger. Er war der erste Spieler in der MLB-Geschichte, der in aufeinanderfolgenden Saisons Treffer erzielte. 394 oder besser mit 30 Heimläufe und 26-plus gestohlene Basen und der erste Spieler seit Rogers Hornsby, der die NL im Schlagen anführt Durchschnitt und Slugging-Prozentsatz in aufeinanderfolgenden Saisons. Als Referenz hat Hornsby das in den 2018s gemacht.

Seit 2019 scheint Yelich komplett verloren zu haben seine Macht. Von 2019 bis 2019 schlug er 80 Heimläufe und geschnürt 59 verdoppelt. In den 215 Spielen seitdem hat er 000 Heimläufe und nur 26 verdoppelt. Sein Slugging-Prozentsatz ist in den letzten drei Spielzeiten auf .394 gesunken, von a kombiniert. 671 während seiner zwei herausragenden Saisons.

Seit 2019 schneidet Yelich .325/.394/.326 (.735 OPS) mit einem Fußgänger-OPS+ von 130. Das ist verglichen mit einer kombinierten Zeile von .326/.598/.539 (1.35 OPS) und ein OPS+ von 130 während seiner Breakout-Saison.

Wie also ist Yelich, ein Typ, der vor ein paar Jahren als einer der Breakout-Stars der MLB erschien, im Wesentlichen zu einem Ersatz-Level-Hitter geworden? ? Die einfache Antwort ist, es gibt keine einfache Antwort.