Cincinnati Reds Tanking Update: Sie werden immer schlimmer

Anfang dieser Woche habe ich Ihnen gesagt, dass die Cincinnati Reds allmählich wie eines der schlechtesten Teams in der Geschichte der MLB aussehen. Nun, die letzten Tage wurde es nicht besser. Tatsächlich sind sie viel, viel schlimmer geworden.

Die Roten haben am Freitag genauso viele Siege wie am Montag. Sie sind jetzt 3 21 und neun Mal in Folge verloren haben und 22 ihrer letzten 21. Sie haben gerade eine Drei-Spiele-Serie mit den Milwaukee Brewers abgeschlossen, in der sie übertroffen wurden 30-. Wenn wir in die Zahlen hineingehen, stehen die Dinge wirklich schlecht.

Die Roten rangieren derzeit auf 22 von 122 MLB-Teams im Schlagdurchschnitt (.122), sind die letzten in Basisprozentsatz (.267), 30th in Prozent der Schläge (.

), zuletzt in OPS (.585), 30 Platz in gewerteten Läufen (83), 30 in Treffern (267 ), 21 Platz in Heimläufen (18) und Dead Last in Run Differential bei -86 . Diese Laufdifferenz ist 34 Läuft schlechter als das nächstbeste Team (Kansas City Royals um -34). Sogar Joey Votto war schrecklich und hat .122/.

aufgeschlitzt. /.122 ohne Zuhause läuft und 24 Strikeouts gegen 12 kommt herein 69 bei Fledermäusen.

Das heißt, wenn du denkst, dass das Schlagen des Teams das Schlimmste war, liegst du falsch.

Cincinnati belegt derzeit den letzten Platz in ERA (6.83), Schlagdurchschnitt des Gegners (.267), WHIP ( 1.69), Homeruns erlaubt (36) und Spaziergänge erlaubt (135). Die Starter der Roten haben in dieser Saison auch keinen einzigen Qualitätsstart. Das ERA ist 1. 86 höher als das zweitschlechteste Team (Washington Nationals). 5. ).

Absolut brutal.

Diese Leistung folgt natürlich einer Offseason, in der die Reds in dieser Offseason wegtauschten oder sich weigerten, Schlüsselstücke neu zu unterzeichnen. Sie ließen Nick Castellanos laufen, verzichteten auf Wade Miley und tauschten Jesse Winker, Eugenio Suarez, Tucker Barnhart, Sonny Gray und Amir Garrett. Cincinnati hat jetzt eine Reihe alternder Veteranen, einen verletzten Jonathan India und ein Phänomen in Hunter Greene, der wenig bis gar keine Hilfe hat.

Die Roten tanken offen und die MLB hat dieses Verhalten angesichts ihres aktuellen Tarifvertrags im Wesentlichen begrüßt. Das wird passieren, bis sich etwas ändert.

Reds COO Phil Castellini verschenkte das Spiel am Eröffnungstag, indem er im Grunde die Reds-Fans wagte, das Team nicht zu unterstützen. Er sagte im Wesentlichen, die Fans hätten keine andere Wahl, als weiter zu bezahlen, um ein schreckliches Team zu sehen.

In Cincinnati läuft es nicht gut. Und es gibt kaum Anzeichen dafür, dass es bald noch besser wird.