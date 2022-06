Clay Travis wurde aus dem Baseballspiel seines 11-Jährigen geworfen

Ich wurde dieses Wochenende aus einem Spiel der Little League geworfen, nach dem schlimmsten Schiedsrichter-Call in der Geschichte der Little League. pic.twitter.com/dYMfLaJk2z

— Clay Travis (@ClayTravis) Mai 31,

„Es ist eine Little League auf ziemlich hohem Niveau“ ist ein höllisches Zitat.

Nun, schau mal, denke ich, dass ein Schiedsrichter einen 10-Jährige wegen Schlagmanneinmischung bei so einem Spiel? Absolut nicht. Denke ich andererseits, dass ein erwachsener Mann während eines Spiels der Little League F-Bomben auf Schiedsrichter werfen sollte? Auch Nein. Wie auch immer, dies ist aus so vielen Gründen eine fantastische Geschichte.

Eine Frage, die ich habe: Warum hat der Produzent dieses Segments Travis‘ erste F-Bombe nicht gepiepst, sondern gepiepst der Rest von ihnen? Ich suche hier nur nach einer Erklärung der Regeln.

