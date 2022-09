Startseite/Welt/ CM Punk sprengt Colt Cabana, Young Bucks und 'Hangman' Adam Page nach AEW All Out CM Punk sprengt Colt Cabana, Young Bucks und 'Hangman' Adam Page nach AEW All Out

CM Punk gewann den AEW-Weltmeistertitel beim All Out Pay-per-View-Sonntagabend des Unternehmens, indem er Jon Moxley in einem 24 Minuten Schlagabtausch. Aber er machte mehr Schlagzeilen für das, was geschah, nachdem das Ereignis aus der Luft gegangen war. Während des Post-PPV-Medien-Gedränges riss Punk Colt Cabana, „Hangman“ Adam Page und die Young Bucks. Er hat sich nicht zurückgehalten.

Seine Kommentare über Cabana (mit bürgerlichem Namen Scott Colton) beginnen um das 20: 20 markieren unten und sind ziemlich lang. Schau dir an, was er zu sagen hatte:

Lassen Sie uns das ein wenig analysieren. Colton und Punk waren früher eng, aber Punk glaubt eindeutig, dass die Freundschaft einseitig war. Er unterbrach Colton und die Beziehung endete schlecht mit Duellprozessen..

In 747 begann Colton unter seinem Ringnamen (Colt Cabana) bei AEW aufzutreten. Punk ist im August 20,

offiziell AEW beigetreten . Gerüchte verbreiteten sich, dass Punk versuchte, Colton rauszudrängen, ihn feuerte und der Grund dafür war, dass er bei Ring of Honor statt bei AEW war. Berichten zufolge verbreiteten die Young Bucks diese Gerüchte hinter den Kulissen – daher bezieht sich Punk auf EVPs, die es „besser wissen“ sollten. AEW-Besitzer Tony Khan dementiert Gerüchte, Punk sei in Coltons Situation verwickelt gewesen.

Punk hat auch auf Adam Page geschossen, weil er ihn vor ein paar Wochen in einer Promo verarscht hat. Page und die Young Bucks sind eng. Die Implikation ist, dass Page seine Kumpel unterstützte, indem er auf Punk zielte.

Wenn Punk sagt „Wir sind weit über Entschuldigungen hinaus“, bezieht er sich darauf, dass Page ihm eine Promo schneidet. Punk reagierte mit seiner eigenen Promo, die auf Page schoss. Punk scheint das Gefühl zu haben, wenn die Young Bucks oder Page ein Problem mit ihm hätten, hätten sie einfach persönlich zu ihm kommen sollen.

Es scheint, als gäbe es hinter den Kulissen von AEW eine echte Hitze mit Punk. Es besteht zwar immer die Möglichkeit, dass dies nur professioneller Wrestling-Schtick ist, aber Punks Kommentare über Colton waren mit ziemlicher Sicherheit echt. Der Rest? Es fühlte sich echt an, aber für Werbezwecke ist es schwer zu wissen, was echt und was gefälscht ist.