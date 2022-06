Startseite/Welt/ Cody Rhodes‘ Torn Pec Injury sah bei Hell in a Cell knorrig aus Cody Rhodes‘ Torn Pec Injury sah bei Hell in a Cell knorrig aus

Cody Rhodes hat sich vor WWEs Hell in a Cell-Event die Brust gerissen. Rhodes sollte im Main Event gegen Seth Rollins ringen, und nach dem Aussehen von Rhodes mit seinem ausgezogenen Hemd hätte niemand seine Entscheidung in Frage stellen können, wenn er sich zurückgezogen hätte, denn schau ihn dir an.

„Für die Liebe zum Spiel.“ – @CodyRhodes #HIAC pic.twitter.com/3bHlLl5UB9 — WWE (@WWE) 6. Juni 2022